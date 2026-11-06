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Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı düştü

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Meteoroloji uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ni beyaza bürüdü. Merkezde bakım ve teknik kontroller sürerken ilk kar yağışı kış sezonu heyecanını artırdı.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde sezonun ilk kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. 2 bin Keltepe Kayak Merkezi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bakım ve teknik kontrollerin sürdürüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde, ilk kar yağışıyla birlikte kış sezonuna ilişkin heyecan da arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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