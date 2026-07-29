Kapadokya’da rüzgar, balon festivali programını değiştirdi

Nevşehir ve çevresinde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, Kapadokya'da sıcak hava balonu faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün gerçekleştirilemeyen balon turlarının ardından, yarın başlaması planlanan Kapadokya Balon Festivali de bir gün ertelendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün uçuş emniyetini esas alan değerlendirmeleri doğrultusunda, bölgede sıcak hava balonlarının kalkışına izin verilmedi. Böylece Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, peribacalarını gökyüzünden izleme fırsatını bugün değerlendiremedi. Organizasyon komitesince alınan kararla, 30 Temmuz'da başlaması planlanan Kapadokya Balon Festivali'nin açılışı 31 Temmuz'a ertelendi.

Bu yıl 10 farklı ülkeden figürlü balonların katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde, birbirinden farklı tasarımlara sahip özel şekilli balonlar Kapadokya semalarını renklendirecek. Hava şartlarının elverişli olması halinde festival, 31 Temmuz'dan itibaren planlanan program doğrultusunda devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı