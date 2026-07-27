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Sivas'ta Köy Yollarına Sıcak Asfalt: Kangal Deliktaş'ta Çalışmalar Başladı

Sivas'ta Köy Yollarına Sıcak Asfalt: Kangal Deliktaş'ta Çalışmalar Başladı
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Sivas İl Özel İdaresi, 2026 yatırım programı kapsamında Kangal ilçesi Deliktaş köyünde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Vali Yılmaz Şimşek, çalışmaları yerinde denetleyerek 20 km'lik yolun bu yıl 8,5 km'sinin tamamlanacağını, böylece 10 köyün güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşacağını belirtti.

Köy yollarının iyileştirilmesi için sahada yoğun bir şekilde çalışan Sivas İl Özel İdaresi, 2026 yatırım programı kapsamında; Kangal Deliktaş köyünde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Sivas'ta havaların ısınmasıyla birlikte şehir merkezi ve ilçelerde alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışma ile ilçeler beraberinde köy yollarında ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla çalışmalar aralıksız devam ederken, Kangal ilçesi Deliktaş köyünde yapılan asfalt çalışmaları hız kazandı.

Çalışmaları yerinde kontrol eden Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, yol çalışmalarında görev alan personele emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kazasız belasız çalışma sezonu diledi.

Vatandaşlarımız konforlu seyahat imkanına kavuşacak

Sivas İl Özel İdaresi'nin yol yenileme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade eden Vali Şimşek, "Deliktaş köyümüzde önemli bir çalışma başlatıldı. Burası eski Kangal yolu. Standartı da düşük bir yoldu. İnşallah bu önemli çalışmayla yolumuzun standartı düzlemiş olacak. Bütüncül sıcak karışımlı hale getirilecek, aynı zamanda da genişletilecek. Böylece bu yolu kullanan vatandaşlarımız hem güvenli hem de kesintisiz konforlu seyahat imkanına kavuşacak. Bu yolumuz yaklaşık 20. km'lik yol. Bu yıl 8,5 kilometresini bitirmiş ve sıcak asfalt haline getirmiş olacağız İnşallah önümüzdeki yıl da geri kalan kısmını tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Vali Şimşek, "Bu önemli hizmetin yapılmasına katkı sağlayan başta TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler olmak üzere Sivas Milletvekilleri, Hakan Aksu, Rukiye Toy, Ahmet Özyürek ve İl Genel Meclisi üyelerine ile İl Özel İdaresi personeline teşekkür ediyorum. "dedi.

Deliktaş köyü sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Deliktaş, Örencik ve Bozarmut grup köy yolunu kullanan toplam 10 köy, güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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