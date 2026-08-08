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İnegöl'de Sincap Çay Bahçesinde İlgi Odağı Oldu

İnegöl'de Sincap Çay Bahçesinde İlgi Odağı Oldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çay bahçesine gelen sincap, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Ali Günay adlı vatandaş, kendisine yaklaşan sincabı elleriyle çekirdek vererek besledi. O anlar, çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çay bahçesine gelen sincap, vatandaşların ilgisini çekti. Ali Günay, yanına kadar gelen sincabı elleriyle besledi.

Olay, İnegöl'de bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesine gelen sincap, bir süre çevrede dolaştıktan sonra Ali Günay'ın yanına yaklaştı.

Günay, kendisinden kaçmayan sincaba çekirdek verdi. Sincap, uzatılan çekirdekleri Günay'ın elinden yerken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Doğal ortamından çıkarak insanlarla yakınlaşan sincabın bu anları, çevrede bulunan bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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