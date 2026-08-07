Andırın'da Bahçede Yılan Paniği
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir vatandaş, evinin bahçesinde otların arasında büyük bir yılan gördü. Cep telefonuyla fotoğrafını çeken vatandaş, yılanın bir süre ilerledikten sonra gözden kaybolduğunu belirtti. Olay paniğe neden oldu.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir evinin bahçesinde görülen yılan paniğe neden oldu.
Andırın ilçesinde evinde bahçe bakımı yapan vatandaş, otların arasında hareketlilik fark etti. Baktığında büyük bir yılan gören vatandaş, cep telefonu kamerasıyla yılanın fotoğrafını çekti. Bahçede bir süre ilerleyen yılan, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı