Andırın'da Bahçede Yılan Paniği

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir evinin bahçesinde görülen yılan paniğe neden oldu.

Andırın ilçesinde evinde bahçe bakımı yapan vatandaş, otların arasında hareketlilik fark etti. Baktığında büyük bir yılan gören vatandaş, cep telefonu kamerasıyla yılanın fotoğrafını çekti. Bahçede bir süre ilerleyen yılan, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı