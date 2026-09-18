Kahramanmaraş’ta Toptancılar Sitesi’nde esnaf iş yerlerini doldurmaya başladı

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Toptancılar Sitesi, yeniden inşa edilmesinin ardından esnafı ağırlamaya başladı.

Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yeniden inşa edilen Toptancılar Sitesi'nde çalışmalar tamamlandı. Toplam 118 iş yerinin yer aldığı projede, hak sahibi esnaf yeni iş yerlerine geçiş yapmaya başladı. Eski köy garajı olarak bilinen bölgede faaliyet gösteren iş yerlerinin depremde zarar görmesinin ardından yapımına başlanan yeni Toptancılar Sitesi, modern iş yerleriyle esnafa hizmet verecek.

"Çok iyi oldu emeği geçenlere teşekkür ederiz"

Esnaf Niyazi Saygıner, 6 Şubat depremlerinde iş yerinin yıkıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde burası güzel bir şekilde yapıldı esnafa teslim edildi. Bizler de iş yerimize taşındık esnaflarımız tamamen göçtü sayılır. Eski düzenden çok iyi oldu emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Hamza Sancar da "Depremde iş yerlerimiz zarar görmüştü ve devletimiz çok şükür yaptı teslim etti. Ekmeğimizin peşinde bekliyoruz" diye konuştu.

Vatandaş Yemliha Öksüz ise, "Çok güzel yapılmış emeği geçenlere teşekkürler, aradığımız her şey mevcut" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı