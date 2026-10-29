Kahramanmaraş'ta sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler zorlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, özellikle şehrin alt bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yolların bir bölümü su altında kaldı.

Kahramanmaraş'ta yağan yağmur akşam saatlerinde sağanak şekilde etkili oldu. Kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı güzergahlarda oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yağmur etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı