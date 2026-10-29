Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş'ta sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler zorlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler zorlandı Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş'ta sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler zorlandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu ve yolların bir bölümü su altında kaldı. Merkez Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinde yağış sürerken, biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, özellikle şehrin alt bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yolların bir bölümü su altında kaldı.

Kahramanmaraş'ta yağan yağmur akşam saatlerinde sağanak şekilde etkili oldu. Kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı güzergahlarda oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yağmur etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Abbas, GKRY lideriyle görüşüp yeni İsrail hükümetiyle diyalog umudunu açıkladı

Mahmud Abbas, İsrail mesajını Güney Kıbrıs'tan verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Pentagon'da gizli bilgi sızdıran Sylvia'nın görevden alındığını söyledi

Trump'a şok! Pentagon'un üst düzey ismi anında görevden alındı
DMM’den “Türkiye İsrail seçimlerine müdahale ediyor” iddialarına yalanlama

Kaybetmesinin suçunu Türkiye'ye atmıştı: Ankara cevabını verdi

İspanya'da tren faciasında bilanço ağırlaştı! Kral Felipe Toledo'ya gitti

Tren faciasında bilanço ağırlaşıyor! Kral Felipe bölgeye gitti
Arnavutluk Meclisi'nde protesto: Muhalefet kürsüyü işgal etti

Meclis karıştı: Sokaktaki öfke parlamentoya taştı!
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi

Arda'nın yıllardır beklediği haber sonunda geldi
Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşırttı! Saçlarını kestirince tanınmaz hale geldi

Ünlü şarkıcı imaj değiştirdi! Son halini görenler şaşkına döndü
Mustafa Sarıgül'den açıklama var! Özgür Özel'in tam aksi konuştu

Sarıgül sessizliğini bozdu! Üstü kapalı Özgür Özel'i yalanladı