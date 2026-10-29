Kahramanmaraş'ta sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler zorlandı

Kahramanmaraş'ta sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu ve yolların bir bölümü su altında kaldı. Merkez Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinde yağış sürerken, biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, özellikle şehrin alt bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yolların bir bölümü su altında kaldı.
Kahramanmaraş'ta yağan yağmur akşam saatlerinde sağanak şekilde etkili oldu. Kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı güzergahlarda oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yağmur etkisini sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı