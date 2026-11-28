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Sonbaharın etkisini göstermesiyle birlikte Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ormanlar, vadiler ve yürüyüş güzergahları sarı, turuncu ve kızıl tonlarıyla kaplanırken ilçe fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi.

Kahramanmaraş'ın doğal dokusuyla öne çıkan ilçelerinden Andırın, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte dikkat çekici manzaralara sahne oluyor. Ağaçların sararan yaprakları ve ormanlık alanlardaki renk dönüşümü, ilçenin yüksek kesimlerinden vadi tabanlarına kadar kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

İlçenin farklı noktalarında belirginleşen sonbahar manzarası doğaseverlere görsel şölen sunuyor. Vadilerden süzülen sular ve yosunlu kayalıkların çevresinde biriken sarı yapraklar bölgede sakin bir atmosfer oluştururken, yüksek kesimlerde yeşil çam ağaçlarının arasında öne çıkan sarı, turuncu ve kızıl tonları Andırın'ın engebeli coğrafyasında dikkat çekici bir renk kontrastı meydana getiriyor. İlçe genelindeki parke taşlı yollara dökülen yapraklar da yürüyüş yapanlar için mevsimin öne çıkan görüntülerini ortaya çıkarıyor.

Fotoğraf tutkunları ve yürüyüşçülerin rotası oldu

Mevsim geçişinin sunduğu doğal güzellikleriyle öne çıkan Andırın; fotoğraf çekmek isteyenlerin ve doğa yürüyüşü gruplarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. İlçedeki ormanlık alanlar ve vadiler, sonbahar manzarasını yerinde görmek isteyen ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı