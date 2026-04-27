Japonya'daki orman yangınlarında 6 gün geride kaldı, bin 618 hektarlık alan küle döndü

Japonya'nın Iwate eyaletinde geçen hafta başlayan orman yangınları 6 gündür söndürülemezken, küle dönen ormanlık alanın boyutu en az bin 620 hektara ulaştı. Yangınlarda 8 bina alevlere teslim olurken, 3 bin 233 kişide bulundukları evlerden tahliye edildi.

Japonya'nın Iwate eyaletindeki Otsuchi kasabası yakınlarında bulunan Kozuchi ile Kirikiri bölgelerinde geçen Çarşamba günü başlayan orman yangınlarında 6 gün geride kaldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; Kirikiri bölgesinde bin 172 hektar, Kozuchi bölgesinde 448 hektar olmak üzere en az bin 620 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Alevlerle mücadelenin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) desteğiyle havadan ve karadan sürdüğü belirtilirken, şimdiye dek 1'i itfaiye görevlisi olmak üzere 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, yangınların yayılmasını önlemek ve alevleri en kısa sürede kontrol altına almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Takaichi, "Yangından etkilenen bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını dinleyeceğiz ve kurtarma ve yeniden yapılanma çalışmaları da dahil olmak üzere Iwate Valiliği ile işbirliği yapacağız" dedi.

Japonya orman yangınlarına teslim olmuştu

Japonya'nın Iwate eyaletindeki 2 farklı bölgede geçen Çarşamba günü başlayan orman yangınları çok geçmeden geniş bir alana yayılmıştı. Çevre eyaletlerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, Japonya Başbakanlık Ofisi bünyesindeki kriz yönetim merkezinde özel bir irtibat masası kurulmuştu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı