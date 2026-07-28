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Gaziantep'te jandarmadan orman yangınlarına karşı bilgilendirme ve devriye

Gaziantep'te jandarmadan orman yangınlarına karşı bilgilendirme ve devriye
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Gaziantep Jandarma Komutanlığı, artan sıcaklıklarla orman yangını riskine karşı park, piknik ve ormanlık alanlarda vatandaşları bilgilendirdi; dron, yaya ve araçlı devriyelerle denetim yaparak ateşin söndürülmesi ve çöp-cam şişe bırakılmaması uyarısında bulundu.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince orman yangınlarına karşı bilgilendirme ve devriye faaliyeti icra edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riskine karşı önleyici tedbirlerini yoğunlaştırdı. Resmi ve sivil unsurlardan oluşan jandarma timleri, özellikle parklar, piknik alanları ve ormanlık bölgelerde vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlardan yangına sebebiyet verebilecek davranışlara karşı dikkatli olunması istendi.

Muhtemel yangın riskine karşı havadan dronlarla karadan yaya ve araçlı devriyelerle etkin kontrol sağlanarak piknik alanlarında ateşin tamamen söndürülmesi, çöp, cam şişe ve benzeri materyallerin doğaya bırakılmaması hususlarında uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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