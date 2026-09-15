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İzmir’de yanan ormanlar yeniden fidanla buluşuyor

İzmir’de yanan ormanlar yeniden fidanla buluşuyor
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İzmir’in Aliağa ve Foça ilçelerinde 2025 yılında meydana gelen yangında zarar gören 907 hektarlık alanda yürütülen temizlik ve arazi hazırlık çalışmaları tamamlandı.

İzmir'in Aliağa ve Foça ilçelerinde 2025 yılında meydana gelen yangında zarar gören 907 hektarlık alanda yürütülen temizlik ve arazi hazırlık çalışmaları tamamlandı. Sahayı yeniden yeşil örtüsüne kavuşturmak amacıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde başlayacak dikim çalışmasıyla yıl sonuna kadar 1 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Aliağa ilçesine bağlı Bozköy ile Foça ilçesindeki Ilıpınar mevkiinde 25 Haziran 2025 tarihinde çıkan orman yangınının ardından başlatılan rehabilitasyon ve sahanın yeniden canlandırılması çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yangından etkilenen 907 hektarlık alanda yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak yanan ağaçların sahadan temizliği sağlandı. Sahanın 144 hektarlık bölümünde ağaçlandırma ve gençleştirme süreçleri tamamlandı. Kalan 763 hektarlık alanda ise iş makineleriyle toprağın işlendiği altyapı ve arazi hazırlık çalışmaları bitirilerek saha dikime hazır hale getirildi.

Orman sahasında ilk fidanlar, 'Geleceğe Nefes' sloganıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenecek organizasyonla toprakla buluşacak. Yıl sonuna kadar da toplam 1 milyon fidanın dikilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Vatandaşlara çağrı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Orman İşletme Müdürü Zafer Koyuncu, "25 Haziran 2025 tarihinde Aliağa Bozköy'de başlayıp Foça Ilıpınar'da son bulan yangında yaklaşık 907 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür. Bunun 84 hektarlık kısmı arazi meyline uygun olmayan yerlerinde 400 kilogram tohum takviyesi yaparak doğal gençleştirmeye ayırdık. Geri kalan 823 hektarlık alanda da iş makinelerimizle saha hazırlığımızı yapmış bulunmaktayız. 11 Kasım'da bütün vatandaşlarımızı Milli Ağaçlandırma Günü'nde sahamıza bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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