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İstanbul Kağıthane'de dere taştı, Sadabad Camisi ve Sedef Atölyesi'ni su bastı

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İstanbul Kağıthane'de dere taştı, Sadabad Camisi ve Sedef Atölyesi'ni su bastı
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İstanbul Kağıthane'de şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane Deresi taştı, Sadabad Bahçesi'ni su bastı. Bahçedeki tarihi Sadabad Camisi ile Sedef Atölyesi ve müştemilatların büyük bölümü su altında kaldı; bölgede zabıta önlem aldı, tahliye yağış azalınca başlayacak.

İstanbul Kağıthane'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane Deresi taştı. Taşkın sonucu Sadabad Bahçesi içerisinde bulunan tarihi Sadabad Camisi ve Sedef Atölyesi sular altında kaldı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, Kağıthane'de taşkına neden oldu. Kağıthane Deresi'nin taşmasıyla dere kenarında bulunan Sadabad Bahçesi'ni su bastı. Bahçe içerisinde yer alan tarihi Sadabad Camisi ile Sedef Atölyesi ve müştemilatların büyük bölümü su altında kaldı. Bölgede zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, yağışın şiddetinin azalmasının ardından su tahliye çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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