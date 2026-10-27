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İstanbul'da sağanak sabah saatlerinde etkili oldu, işe gidenler zorlandı

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İstanbul'da sağanak sabah saatlerinde etkili oldu, işe gidenler zorlandı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da sağanak sabah saatlerinde etkili oldu, işe gidenler zorlandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İstanbul’da beklenen sağanak sabah saatlerinde etkili oldu. İşe ve okula giden vatandaşlar yağışta zor anlar yaşarken, yağışlı havanın hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağış, işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise yağıştan etkilenmemek için koşarak ilerledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların bazıları yanlarında getirdikleri şemsiyelerle yağmurdan korunurken, bazıları ise yağışın etkisini azaltmasını bekledi. Şemsiyesi bulunmayan vatandaşların koşarak ilerlediği görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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