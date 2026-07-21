İstanbul'un ardından şimdi de Eskişehir'de görüldü

İstanbul'da paniğe neden olan iri çekirgeler bu kez Eskişehir'de bir vatandaşın evinde ortaya çıktı. Dev çekirgeyi tavanında gören ev sahibi, o anları hayretle kaydetti.

İstanbul'un Sultangazi, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa gibi birçok ilçesinde son günlerde sıklıkla görülmeye başlanan iri çekirgeler, kentte kısa süreli paniğe yol açmıştı. Evlerin balkonlarına, pencerelerine, hatta apartman girişlerine kadar gelen çekirgeler vatandaşlara zor anlar yaşatırken; bazı kedilerin çekirgeleri avlama çabaları ve kutulara koyulan çekirgelerin görüntüleri sosyal medyada renkli anlara sahne olmuştu. İstanbul'da tedirginlik oluşturan bu durumun bir benzeri bu kez Eskişehir'de yaşandı.

Tavanındaki çekirgeyi yakalayıp kavanoza koydu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağısöğütönü Mahallesi'nde yaşayan Yasin Yılmaz, evinin tavanında dev bir çekirge ile karşılaştı. İstanbul'daki görüntüleri aratmayan olayda Yasin Yılmaz, panik yapmak yerine çekirgeyi dikkatli bir şekilde yakalayarak kavanozun içine aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı