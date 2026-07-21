Haberler

İstanbul'un ardından şimdi de Eskişehir'de görüldü

İstanbul'un ardından şimdi de Eskişehir'de görüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da son günlerde sıklıkla görülen iri çekirgeler, bu kez Eskişehir'de bir vatandaşın evinin tavanında ortaya çıktı. Ev sahibi, çekirgeyi yakalayıp kavanoza koydu.

İstanbul'da paniğe neden olan iri çekirgeler bu kez Eskişehir'de bir vatandaşın evinde ortaya çıktı. Dev çekirgeyi tavanında gören ev sahibi, o anları hayretle kaydetti.

İstanbul'un Sultangazi, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa gibi birçok ilçesinde son günlerde sıklıkla görülmeye başlanan iri çekirgeler, kentte kısa süreli paniğe yol açmıştı. Evlerin balkonlarına, pencerelerine, hatta apartman girişlerine kadar gelen çekirgeler vatandaşlara zor anlar yaşatırken; bazı kedilerin çekirgeleri avlama çabaları ve kutulara koyulan çekirgelerin görüntüleri sosyal medyada renkli anlara sahne olmuştu. İstanbul'da tedirginlik oluşturan bu durumun bir benzeri bu kez Eskişehir'de yaşandı.

Tavanındaki çekirgeyi yakalayıp kavanoza koydu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağısöğütönü Mahallesi'nde yaşayan Yasin Yılmaz, evinin tavanında dev bir çekirge ile karşılaştı. İstanbul'daki görüntüleri aratmayan olayda Yasin Yılmaz, panik yapmak yerine çekirgeyi dikkatli bir şekilde yakalayarak kavanozun içine aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama

Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
CHP'li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik

CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor: İstifamı Cumhurbaşkanına ilettik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

YKS'nin şampiyonları belli oldu
'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi

Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
Milyonluk otomobil alevlere teslim oldu, sürücü hayatını dışarıya atlayarak kurtardı

Milyonluk araç birden alev aldı! Sürücü kendini böyle kurtardı
Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği!

Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği!
30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü

30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü
Genç kadının toplu taşıma isyanı: Allah Peygamber aşkına duş alın

Toplu taşımadan inen genç kadının isyan ettiği görüntü olay oldu