Haberler

İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli: 15 şehir hatları seferi iptal edildi

İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli: 15 şehir hatları seferi iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şehir Hatları, İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle, 15 vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları, İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle, 15 vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesini düşürdü. Sis yüksek kesimlerde etkili olmasının yanı sıra boğaz boyunca da görüldü. Sis sebebiyle Sirkeci-Harem arabalı vapuru iptal olurken, Şehir Hatlarından yapılan duyuruda bazı seferlerin iptal edildiği öğrenildi

15 vapur seferi iptal edildi.

Şehir Hatlar resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 15 vapur seferinin sis sebebiyle iptal edildiği aktarıldı. Duyuruda, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç, Beşiktaş-Haliç, Kadiköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Beşiktaş-İstinye- Sarıyer, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan ile saat 08.00 Arnavutköy-Eminönü seferi ile 08.05 Çengelköy-Eminönü seferi, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Çengelköy-İstinye Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak

Trump uçaktan dünyaya ilan etti! Ve yeniden başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti

Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.
Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

Akaryakıta dev zam geliyor! Kontak kapattırır

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
AK Parti'ye geçen Eren Ali Bingöl'ün en yakını istifa etti

AK Parti'ye geçen başkanın en yakını istifa etti