İstanbul Anadolu Yakası’nda yağmur etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde etkili olan yağmur, trafikte yoğunluğa neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Kent genelinde aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, ana arterler ve bağlantı yollarında yoğunluk oluştu. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Kimi vatandaşların ise yağmur altında yürümek zorunda kaldığı görüldü.

Yağışların gün içerisinde yer yer etkisini sürdürebileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı