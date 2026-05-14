Isparta'da sağanak etkili oldu

Isparta merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, Eğirdir'de meyve bahçelerine zarar verdi. Tarım ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlayacak.

Isparta'da merkez ve birçok ilçede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Eğirdir ilçesinde etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi.

Isparta genelinde öğle saatlerinden sonra etkisini artıran sağanak yağış, kent merkezi başta olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Eğirdir ilçesinde de sağanakla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Saat 15.00 sıralarında başlayan yağış kısa sürede şiddetini artırırken, bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu meyve bahçelerine zarar verdi. Dolu yağışı, ilçe merkezi başta olmak üzere Konyabucağı, Mücevre ve Bağlar mahalleleri ile Gökçehöyük köyünde etkili oldu.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören alanların belirlenmesi amacıyla mahalle ve köy muhtarlarıyla irtibata geçtiklerini belirtti. Ekipler, yarın sabah itibarıyla teknik ekiplerin sahaya çıkarak hasar tespit çalışmalarına başlayacağını bildirdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
