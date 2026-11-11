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Iğdır'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 10 dönümlük alana bin 500 fidan dikildi

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Iğdır'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 10 dönümlük alana bin 500 fidan dikildi Haber Videosunu İzle
Iğdır'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 10 dönümlük alana bin 500 fidan dikildi
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Iğdır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Karaağaç Mahallesi'ndeki 10 dönümlük alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte bin 500 fidan toprakla buluşurken şehir genelinde iki bin ağaç dikildi.

Iğdır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Karaağaç Mahallesi'ndeki 10 dönümlük alana bin 500 fidan dikildi. Etkinliğe il protokolü, vatandaşlar, güvenlik güçleri ve öğrenciler katıldı.

Iğdır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Karaağaç Mahallesi'nde belirlenen 10 dönümlük alanda düzenlenen etkinliğe Iğdır Valisi, il protokolü, vatandaşlar, polis ve jandarma personeli ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte, daha yeşil bir çevre oluşturmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla 1500 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimine katılan Iğdır Valisi, ağaç dikiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda katılımcılara uygulamalı olarak bilgi verdi. Vali Taşolar, fidanın doğru şekilde dikilmesi ve toprakla buluşturulması aşamalarını göstererek etkinliğe eşlik etti. Ağaçlandırma çalışması kapsamında mavi servi, karaçam, karaağaç, iğde, badem, dişbudak ve akçaağaç türlerinden fidanların dikimi gerçekleştirildi. Etkinlik, katılımcıların fidanları toprakla buluşturmasının ardından sona ererken şehir genelinde iki bin ağaç toprakla buluşturuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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