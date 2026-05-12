Havza sele teslim: İlçe havadan görüntülendi

Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketi, birçok ev ve iş yerini sular altında bıraktı. Hacı Osman Deresi'nin taşması ile meydana gelen olayda can kaybı olmadığı bildirildi. Ekipler su tahliyesi ve temizlik çalışmaları için sahada.

Samsun'un Havza ilçesi, yaşanan sel felaketinde adeta felç oldu. Can kaybının yaşanmadığı olayda ilçe havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, özellikle Havza ilçesini vurdu. Hacı Osman Deresi kısa sürede taşarken, Cumhuriyet Meydanı çevresi ile Çay ve Bahçelievler Mahalleleri sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, 10'larca araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, suyun tahliyesi ve temizlik çalışmaları için sahada yoğun mesai yürütüyor.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, sel felaketinde can kaybı, yaralanma ve kayıp ihbarının bulunmadığını açıkladı.

Selin etkili olduğu bölgelerde çalışmaların sürdüğü ve yağmurun durmasıyla suların çekilmeye başladığı bildirildi.

Öte yandan, Havza ilçesinde 1988 yılı Mayıs ayında da Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu benzer bir sel felaketi yaşanmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Sarı:

Bu tür felaketler her geçen yıl daha sık oluyor ve ekonomik zararları hiç de göz ardı edilemeyecek seviyelerde Binlerce işyeri kapandı üretim durdu turizm sektörü ağır darbe aldı Komşu ilçelerdeki esnaf da getirisi kesilen kamyonlarla zincir olaylar yaşıyor Belki de altyapıya daha çok yatırım yapılması gerekiyor

Haber YorumlarıMehmet Veysel Ünek:

Vay be. Çok insanın evi su bastı. Arabaları da almış sel. Nasıl oldu bu böyle?

Haber YorumlarıSelim Çağlar:

geçen sene istanbul'da da böyle bir şey yaşamıştık, evimiz su bastı çok kötüydü, umarım havza'daki insanlar çabuk toparlanır.

