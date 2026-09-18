Havza’da göletlere 110 bin yavru sazan bırakıldı

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Samsun'un Havza ilçesinde su ürünleri kaynaklarının geliştirilmesi ve göletlerdeki balık popülasyonunun artırılması amacıyla 6 gölete yaklaşık 110 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Bölümü tarafından organize edilen çalışma kapsamında üretilen yavru sazanlar, Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince göletlere dağıtılarak suya bırakıldı. Çalışma kapsamında DSİ'ye bağlı Dereköy, Sivrikese, Ilıca, Cevizlik, Bekdiğin ve Güvercinlik Göletleri balıklandırıldı.

Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürü Oral Özlü, balıklandırmanın su ürünleri kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "İlçemizdeki göletlerde balık popülasyonunu desteklemek amacıyla yaklaşık 110 bin yavru sazanı su kaynaklarımızla buluşturduk. Su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilir şekilde korunması büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan avlanma kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz" dedi.

Özlü, göletlerdeki balık varlığının sürdürülebilmesi için kurallara uygun ve bilinçli avcılığın önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı