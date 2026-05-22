Defne'de tarım arazileri sular altında kalırken, evlerde eşyalar zarar gördü

Hatay'ın Defne ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte Aknehir Mahallesi'ndeki tarım arazileri su altında kalırken, evler ve eşyalar zarar gördü.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da, yağışlı hava 2 gündür aralıklarla etkisini hissettiriyor. Sağanağın sele dönüştüğü Defne ilçesine bağlı Aknehir Mahallesi sel sularına teslim oldu. Mahalledeki tarım arazileri su altında kalırken, su basan evler büyük hasar gördü. Su seviyesinin yükselmesiyle eşyaların sular içinde kaldığı evlerde, özellikle teknolojik aletler kullanılmaz hale geldi.

Yağışlı havanın sele dönüşmesiyle birlikte evinin su içerisinde kaldığını ve teknolojik eşyalar başta olmak üzere tüm eşyaların kullanılmaz hale geldiğini ifade eden vatandaş, "Her yer yağmurdan dolayı su altında kaldı. Evlerimizin içindeki eşyalar sular altında kaldı ve eşyamız kalmadı. Beyaz eşyalarımız zarar gördü. Arabam vardı suyun altında kaldı, motosikletim vardı o da suyun altında kaldı. Zararımız çok inşallah çözeriz. Gece yağan yağmurdan dolayı kapılar açılmıyordu. Bende mahsur kaldım ve evden çıkamıyoruz. Çıkarmak için ekipler geldi ama ben istemedim. Evin içini düzenleyeceğim" dedi.

Gece saatlerinde etkili olan selle birlikte su seviyesinin 2 metreye dayandığını ve ekiplerin kendisiyle birlikte hayvanlarını kurtardığını belirten Azize Kanat, "Sabaha karşı saat 4'te bir yağmur yağdı ama fena yağdı. Kıyamet kopar gibi gök gürültülü yağmur yağdı. Asi Nehri'nin taştığını bilmiyoruz. Komşunun çocukların gelerek insanları uyandırmaya çalışmış, o esnada sel 2 metreye dayandı. Kadın bizlere bağırmaya devam ediyor. Öyle bir korkuyla uyandık ki öleceğiz sandım. Ahıra girdik ve 2 metre su vardı. Kadın kurtulmak için çırpınıyor, 4 kişi sağ olsunlar yüzerek kurtardılar. Bu benim bahçem ve her yeri sular altında kaldı. İş makineleri gelip hayvanları kurtardılar" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı