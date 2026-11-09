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Hatay Arsuz'da Madenli Yat Limanı'na 100 yatlık ilave kapasite hedefleniyor

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Hatay Arsuz'da Madenli Yat Limanı'na 100 yatlık ilave kapasite hedefleniyor
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Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi projesinde çalışmalar devam ediyor. Vali Mustafa Masatlı'nın yerinde incelediği projede, 75'er metre uzunluğunda 2 yüzer iskele ve yaklaşık 100 yatlık ilave kapasite hedefleniyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde deniz turizminin geliştirilmesi amacıyla yürütülen Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi Onarım, Kapasite Artırımı ve Turizm Çeşitliliği Geliştirme Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, proje kapsamında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden projenin mevcut durumu ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Proje kapsamında güvenlik kulübesi ve idari bina inşaatlarının devam ettiği belirtildi. Ayrıca mevcut yat bağlama kapasitesinin artırılması amacıyla 75'er metre uzunluğunda 2 yüzer iskelenin yapılması ve limana yaklaşık 100 yatlık ilave kapasite kazandırılması hedefleniyor.

Çalışmalarla Madenli Yat Limanı'nın yat turizmi ve su sporları açısından geliştirilmesi, Arsuz'un deniz turizmi potansiyelinin güçlendirilmesi ve Hatay'ın turizm çeşitliliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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