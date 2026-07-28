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Güney Ege'de Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Güney Ege'de Kuvvetli Fırtına Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege Denizi'nde 29 Temmuz Çarşamba öğle saatlerinden itibaren 1 Ağustos'a kadar saatte 50-75 kilometre hızla fırtına beklendiğini duyurdu. Yetkililer, özellikle deniz ulaşımında aksamalara karşı vatandaşları ve ilgilileri dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji, Güney Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına beklendiğini bildirerek ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Güney Ege'de rüzgarın 29 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, 1 Ağustos Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtilirken, uyarının 29 Temmuz saat 12.00 ile 1 Ağustos saat 17.00 arasında geçerli olacağı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle özellikle deniz ulaşımında aksamalara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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