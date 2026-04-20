Görele'de araçlara çarpan yaralı karaca derede bulundu

Görele'de araçlara çarpan yaralı karaca derede bulundu
Giresun'un Görele ilçesinde şehir merkezine inerek iki araca çarpan bir karaca, vatandaşlar tarafından bitkin halde bulundu. Yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi edilecek.

Giresun'un Görele ilçesinde şehir merkezine inerek iki araca çarpan ve panik yaşanmasına neden olan karaca, vatandaşlar tarafından dere kenarında bitkin halde bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan yaralı karaca, tedavi edilmek üzere Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Görele ilçe merkezine inen ve sokaklarda kontrolsüzce koşan bir karaca, önce park halindeki bir minibüse, ardından seyir halindeki başka bir araca çarparak savruldu. Çarpmanın etkisiyle yön değiştiren ve hızla bölgeden uzaklaşan karaca, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayın ardından çevrede arama yapan vatandaşlar, karacayı Çanakçı Deresi'nin denizle birleştiği noktada bitkin bir vaziyette yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, yaralı hayvanı koruma altına aldı. İlk müdahalesi yapılan ve vücudunda çarpmaya bağlı yaralar olduğu tespit edilen karaca, kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon için Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne nakledildi. Yaralı karacanın tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
