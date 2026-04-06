Mahkeme kararına rağmen yapılmak istenen sondaja köylüler müdahale etti

Giresun'un Görele ve Tirebolu ilçeleri arasında maden arama faaliyetlerine karşı açılan davada yürütmenin durdurulmasına rağmen köylüler, Alagöz firmasının sondaj girişimlerine müdahale etti. Mahkeme kararı bağlayıcı olsa da, şirketin çalışmalarına karşı köylüler çevresel zararlar konusunda endişeli.

Giresun'un Görele ve Tirebolu ilçeleri sınırında maden arama faaliyetleriyle ilgili verilen "ÇED olumlu" kararına karşı açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verilmesine rağmen yapılmak istenen sondaja köylüler müdahale etti.

Görele ilçesine bağlı Karlıbel köyü ile Tirebolu ilçesi Sekü köyü sınırlarında Alagöz firması tarafından yapılması planlanan "yarma ve sondaj yöntemiyle IV. Grup maden arama faaliyeti" projesine karşı açılan davada Giresun İdare Mahkemesi, 24 Şubat tarihinde yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Karara rağmen Alagöz firmasının yarma ve sondaj yöntemiyle maden arama faaliyeti girişiminde bulunmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Mahkeme kararına rağmen şirketin sondaj çalışması yapmak üzere makinelerini alana getirme girişimine köylüler tepki gösterdi. Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, vatandaşları sakinleştirdi. Köylüler sondaj çalışmalarının geri dönüşü olmayan çevresel zararlara yol açabileceğini belirterek tepkilerini dile getirdi.

Alandaki kolluk kuvvetlerinin durumu valilik ve ilgili müdürlüğe bildirdiği, valiliğin konunun değerlendirilmesi için toplantı yapılacağını açıkladığı kaydedildi.

"Mahkeme kararı bağlayıcıdır"

Giresun'un Görele Karlıbel köyü ve Tirebolu Sekü köyleri adına mahkeme sürecini yürüten Avukat Sevda Karataş Şahin, "Yürütmenin durdurulması kararı idare açısından bağlayıcıdır. Bu karar verildiği anda idarenin işlemi askıya alınır ve derhal uygulanması gerekir. Aksi durumda açık bir hukuka aykırılık oluşur" dedi.

Şahin, kararın uygulanmaması halinde idarenin hem tazminat hem de cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Valilikten toplantı kararı

Yetkililerin konuyu değerlendirmek üzere toplantı yapacağını bildirdiği, ancak alınacak kararda Giresun İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının esas alınması gerektiği vurgulandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

Trump, İran'a direkt tarih verip tehdit etti: Süreleri doluyor
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

CHP'yi karıştıracak bir iddia daha! İş arayan üniversiteli kıza...
Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

O isimleri tek tek tespit ettirdi: Başları büyük belada

Emlakçıya 'Merhaba' yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu: Siz nasıl esnafsınız?

Emlakçıya "Merhaba" yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi

15 taneyi tek oturuşta bitirdi: İzleyenlerin şekeri yükseldi!

Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

O isimleri tek tek tespit ettirdi: Başları büyük belada

Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık

Trump'tan İran açıklaması! İşte 7 saatlik operasyonun detayları
Ünlü isim 1992 model aracıyla yol aldı! Görenler bir daha baktı

Ünlü isim 1992 model aracıyla yol aldı! Görenler bir daha baktı