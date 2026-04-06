Mahkeme kararına rağmen yapılmak istenen sondaja köylüler müdahale etti

Giresun'un Görele ve Tirebolu ilçeleri sınırında maden arama faaliyetleriyle ilgili verilen "ÇED olumlu" kararına karşı açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verilmesine rağmen yapılmak istenen sondaja köylüler müdahale etti.

Görele ilçesine bağlı Karlıbel köyü ile Tirebolu ilçesi Sekü köyü sınırlarında Alagöz firması tarafından yapılması planlanan "yarma ve sondaj yöntemiyle IV. Grup maden arama faaliyeti" projesine karşı açılan davada Giresun İdare Mahkemesi, 24 Şubat tarihinde yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Karara rağmen Alagöz firmasının yarma ve sondaj yöntemiyle maden arama faaliyeti girişiminde bulunmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Mahkeme kararına rağmen şirketin sondaj çalışması yapmak üzere makinelerini alana getirme girişimine köylüler tepki gösterdi. Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, vatandaşları sakinleştirdi. Köylüler sondaj çalışmalarının geri dönüşü olmayan çevresel zararlara yol açabileceğini belirterek tepkilerini dile getirdi.

Alandaki kolluk kuvvetlerinin durumu valilik ve ilgili müdürlüğe bildirdiği, valiliğin konunun değerlendirilmesi için toplantı yapılacağını açıkladığı kaydedildi.

"Mahkeme kararı bağlayıcıdır"

Giresun'un Görele Karlıbel köyü ve Tirebolu Sekü köyleri adına mahkeme sürecini yürüten Avukat Sevda Karataş Şahin, "Yürütmenin durdurulması kararı idare açısından bağlayıcıdır. Bu karar verildiği anda idarenin işlemi askıya alınır ve derhal uygulanması gerekir. Aksi durumda açık bir hukuka aykırılık oluşur" dedi.

Şahin, kararın uygulanmaması halinde idarenin hem tazminat hem de cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Valilikten toplantı kararı

Yetkililerin konuyu değerlendirmek üzere toplantı yapacağını bildirdiği, ancak alınacak kararda Giresun İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının esas alınması gerektiği vurgulandı. - GİRESUN

