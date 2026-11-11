‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış’: Ankara’da 45 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu

Ankara'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 16 farklı noktada 45 bin 600 fidan toprakla buluşturulurken, Atatürk Orman Çiftliği'ne de 10 bin sedir, kızılçam ve ehrami karaçam fidanı dikildi.

Ankara'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' temasıyla Atatürk Orman Çiftliği ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinlikte 8 hektarlık alana 10 bin sedir, kızılçam ve ehrami karaçam fidanı dikildi. Ankara genelindeki 16 farklı lokasyonda ise toplam 45 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki fidan dikim etkinliğine Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

"Her fidan yarın büyüyerek gölgesini insanlara, nefesini doğaya sunacaktır"

Vali Canbolat, ağaçların ve ormanların hayatın, bereketin ve geleceğin en önemli güvencelerinden olduğunu vurgulayarak, "Temiz havanın, su kaynaklarının ve doğal dengenin korunmasında büyük bir öneme sahip olan ormanlarımız, aynı zamanda gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biridir. Dinimiz İslam da tabiata ve bütün canlılara karşı merhametli olmayı, çevreyi korumayı ve yeryüzünü imar etmeyi öğütlemektedir. Peygamber Efendimizin kıyametin kopacağını bilsek dahi elimizdeki fidanı dikmemizi tavsiye eden hadisi şerifi, ağaçlandırmanın ve doğayı korumanın ne kadar kıymetli olduğunu en güzel şekilde ifade etmektedir. Toprakla buluşturacağımız her fidan yarın büyüyerek gölgesini insanlara, nefesini doğaya sunacaktır. Attığımız bu küçük adımlar zaman içerisinde büyüyerek ülkemizin yeşil zenginliğine önemli katkılar sunacaktır. Ormanlarımızı korumak ve çoğaltmak yalnızca belirli günlerde gerçekleştirilen etkinliklerle de sınırlı kalmamalıdır. Bu konuda hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Özellikle orman yangınlarına karşı dikkatli olmak, doğal kaynaklarımızı korumak ve çevre bilincini çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren kazandırmak hepimizin ortak sorumluluğudur, görevidir. Ankara'mızın doğal güzelliklerini korumak, yeşil alanlarını arttırmak ve daha yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla yürütülen çalışmaları da bu anlayışın önemli bir parçası olarak görmekteyiz" dedi.

"Ankara ilimizde 2026 yılı sonuna kadar 2 milyon fidanı daha toprakla buluşturacağız"

İklim değişikliğine dur diyebilecek en büyük faaliyetlerden birisinin fidan dikmek olduğunu vurgulayan Ankara Orman Bölge Müdürü Şimşek, "Dikilen her bir fidan ülkemizi ve dünyamızı daha yeşil, daha güçlü kılacaktır. Son 23 yılda Ankara ilimizde 180 bin hektar alanda 126 milyon fidan dikerek yeni orman alanları oluşturduk. Ankara ilimizde 2026 yılı sonuna kadar 2 milyon fidanı daha toprakla buluşturacağız. Ankara'da 16 lokasyonda hep birlikte dikeceğimiz 45 bin 600 fidan ile Başkentimize yaraşır yeni orman alanları oluşturacağız. Bulunduğumuz alanda 10 bin adet fidan sizlerin dikmesini beklemektedir. Bugün dikeceğimiz her bir fidanın köklü bir ağaca, ağaçların güçlü ormanlara, ormanların geleceğe nefes olması dileğiyle geleceğe nefes, dünyaya barış getirmesini ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüzü kutluyorum" diye konuştu.

Açılı konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ankara Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bir günde 5 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti. Olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların, gençlerin, çocukların ve öğretmenlerin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Şimşek, yalnızca etkinliğin gerçekleştirildiği alanda 5 bini aşkın kişinin katılım sağladığını söyledi. Türk Kızılay ile yürütülen 'Bir Kan, Üç Fidan' etkinliği kapsamında bugüne kadar 14 milyon fidanın dikildiğini aktaran Şimşek, katkı sunanlara teşekkür ederek,ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesillere aktarılmasını temenni etti.

"Bugüne kadar bağışlarımız adına 14 milyona yakın fidan dikildi"

Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, Türk Kızılay'ın 10 yılı aşkındır fidan diktiğinin altını çizerek, "Artık, bir bağışa 3 fidan dikiyoruz. Kan bağışı yaptığı zaman vatandaşımız 3 tane ürün elde ediyoruz ve 3 ayrı hastaya ulaştırıyoruz. Dolayısıyla biz de bu projeyi bu şekilde çevirdik. Bugüne kadar bağışlarımız adına 14 milyona yakın fidan dikildi. Bugün de burada bulunduk, destek veriyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da doğaya nefes olmak için bunu devam ettireceğiz. Kan bağışçılarımız sadece kan bağışlamıyorlar. Bu proje kapsamında aynı zamanda da adlarına dikmiş olduğumuz fidan sayesinde doğaya nefes olmuş oluyorlar" şeklinde konuştu.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye'de başlatılan ağaçlandırma seferberliğinin toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla genişlediğini belirterek, ilerleyen süreçte 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün Birleşmiş Milletler kararıyla uluslararası düzeyde kutlanabileceğine inandığını ifade etti. Türkiye'nin orman alanlarını artırma çalışmalarında Avrupa'da ilk, dünyada ise üçüncü sıraya yükseldiğini kaydeden Türkyılmaz, ağaçlandırma faaliyetlerinin devlet kurumları ve vatandaşların sahiplenmesiyle sürdürüldüğünü vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı