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Gaziantep ve Kilis'te yağış sonrası Tahtaköprü Barajı Göleti'nde su seviyesi arttı

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Gaziantep ve Kilis'te son günlerdeki yağışlar, göletlerde ve su kaynaklarında su seviyesinde artışa yol açtı. İslahiye'deki Tahtaköprü Barajı Göleti'nde, Kilis'teki Sapkanlı Göleti'nde ve Afrin Çayı'nda su seviyesinin yükseldiği görüldü.

Gaziantep ve Kilis'te son günlerde etkili olan yağışların ardından bölgedeki göletlerde ve su kaynaklarında su seviyesi yükseldi. Yağışlarla birlikte bazı gölet ve akarsulardaki su seviyesinde artış yaşandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Tahtaköprü Barajı Göleti ile Kilis'teki Sapkanlı Göleti'nde su seviyesinde artış gözlendi. Kilis'te bulunan Afrin Çayı'nda da son günlerde etkili olan yağışların ardından su seviyesinin yükseldiği görüldü.

Bölgede etkili olan yağışlar, su kaynaklarındaki değişimi beraberinde getirdi. Tahtaköprü Barajı Göleti, Sapkanlı Göleti ve Afrin Çayı'ndaki su seviyesindeki artış, yağışların bölgedeki su kaynaklarına yansımasını ortaya koydu.

Kilis ve Gaziantep çevresinde etkisini gösteren yağışların ardından su kaynaklarındaki değişim gözlemlenirken, geniş bir alan yeniden suyla kaplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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