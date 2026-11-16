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Gaziantep'te sağanak Karkamış, Oğuzeli ve Nizip'te tarım arazilerini sel vurdu

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Gaziantep'te sağanak Karkamış, Oğuzeli ve Nizip'te tarım arazilerini sel vurdu Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te sağanak Karkamış, Oğuzeli ve Nizip'te tarım arazilerini sel vurdu
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Gaziantep'in güney ve doğu kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde tarım arazileri ve kırsal mahallelerde sele neden oldu. Sel, bazı ev ve iş yerlerini su basarken yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gaziantep'in güney ve doğu kesimlerinde etkili olan sağanak, kırsal mahallelerde su birikintilerine ve sele neden oldu.

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde tarım arazileri ve kırsal mahallelerde sele neden oldu. Yağış sonrası Nizip ilçesinin Kürep, Kesikteaş, Karkamış ilçesinin Çiftlik, Alacalı ve Oğuzeli ilçesinin Karaman mahallelerinde meydana gelen selde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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