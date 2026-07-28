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Gaziantep'te dere ve çaylara atık su deşarjı: Nizip OSB'ye 2 milyon TL ceza

Gaziantep'te dere ve çaylara atık su deşarjı: Nizip OSB'ye 2 milyon TL ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Gaziantep'te Nizip Çayı ve çevresindeki derelerde yaptıkları denetimlerde, atık su arıtma tesisi kurmayan Nizip Organize Sanayi Bölgesi'ni tespit ederek 2 milyon 97 bin 977 TL idari ceza kesti. Denetimlerde ayrıca diğer tesislerden numuneler alındı ve analizler devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Gaziantep'te dere ve çaylarda yaptıkları denetimler sonrası atık su arıtma tesisi kurmayan ve atık suları arıtmadan deşarj ettiği belirlenen Nizip Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) 2 milyon 97 bin 977 TL ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatı ekipleri, Gaziantep'te bulunan Nizip Çayı, Samözü Deresi, Mizar Deresi ve Hancağız Barajı'nda su kirliliğinin önlenmesine yönelik çevre denetimleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda Nizip Çayı'na atık su deşarj eden Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Yaşar Ambalaj Kağıt Geri Dönüşüm Tesisi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından analiz için numuneler alındı. Numunelerin analiz süreçleri devam ederken, atık su arıtma tesisi kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen arıtma tesisi kurmayan ve atık sularını arıtmadan deşarj ettiği tespit edilen Nizip Organize Sanayi Bölgesi'ne 2 milyon 97 bin 977 TL idari ceza uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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