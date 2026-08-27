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Ganos Dağları'nda Yaban Hayatı Kamerada

Ganos Dağları'nda Yaban Hayatı Kamerada
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Tekirdağ’ın Ganos Dağları’ndaki zengin yaban hayatı fotokapanlara yansıdı.

Tekirdağ'ın Ganos Dağları'ndaki zengin yaban hayatı fotokapanlara yansıdı.

Ganos Dağları'nda doğal yaşam alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, birbirinden özel anları kaydetti. Görüntülere yaban hayatı arasında sansarın ev kedisiyle karşılaşması, yavru tilkiler, çakallar, puhu kuşları, tilkinin ağzında kanatlı bir hayvan taşıması, kınalı keklikler, karacalar, yaban domuzları ve yaban tavşanları yer aldı. Tilkilerle kekliklerin aynı bölgede bulunduğu anlar da dikkat çekti.

Ganos Dağları'ndaki zengin yaban hayatını gözler önüne seren görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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