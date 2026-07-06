20 yıl önce serpilen sedir tohumları genç ormana dönüştü

Adana'nın Feke ilçesinde köylüler ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün yaklaşık 20 yıl önce bin rakımda yürüttüğü ağaçlandırma çalışması ile sedir tohumları geleceğe nefes oldu. Kaleyüzü Mahallesi'nde 400 hektarlık alana serpilen sedir tohumları, yıllar içinde büyüyerek genç bir sedir ormanına dönüştü.

Yüzde 80'i ormanlarla kaplı olan ve doğal orman güzellikleri içerisinde barındıran Feke ilçesinde, geçmişte çorak halde bulunan alanlar sedir ağaçlarıyla kaplandı. Yaklaşık 20 yıl önce Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde köylülerin de katılımıyla gerçekleştirilen teraslama çalışmasının ardından yaklaşık 400 hektarlık alana sedir tohumları serpildi. Aradan geçen yılların ardından filizlenen sedir ağaçlarının oluşturduğu orman şimdi tabloyu aratmayan manzara sunuyor.

Ağaçlandırma çalışmalarına katılan köylüler, yıllar önce kendi elleriyle toprağa bıraktıkları tohumların bugün devasa ağaçlara dönüşmesini hayranlıkla izliyor.

"Köyümüz sedir ormanıyla çok daha güzel oldu"

Ağaçlandırma çalışmalarında görev alan Halime Alboğa, çocukları gibi büyüttükleri sedirleri gördükçe duygulandığını ifade ederek, "Buralarda eskiden üzüm bağları vardı. İnsanlar köyden göç edince bağlar terk edildi ve alanlar çoraklaştı. Yaklaşık 20 yıl önce burada teraslama çalışmalarında ben de görev aldım. Toprak hazırlandı, ardından sedir tohumları serpildi. Sedir çok kıymetli ve değerli bir ağaç. Eskiden köyümüz bu kadar yeşil değildi. Şimdi ise her yer yemyeşil oldu. Kendi ektiğim ağacın bugün boyumu geçtiğini görmek beni çok mutlu etti. Şimdi gölgesinde oturuyor, dinleniyoruz. Köyümüz sedir ormanıyla çok daha güzel oldu" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı