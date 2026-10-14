Eyüpsultan'da fırtınada yola ağaç devrildi, yaya/araç olmaması muhtemel kazayı önledi

İstanbul Eyüpsultan'da şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle bir ağaç devrildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına hayatı felç etti. Eyüpsultan'da yağış ve fırtınanın etkisiyle bir ağaç yola doğru devrildi. O sırada yoldan geçen herhangi bir yayanın ya da aracın olmaması muhtemel bir kazayı önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı