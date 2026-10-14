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Eyüpsultan'da fırtınada yola ağaç devrildi, yaya/araç olmaması muhtemel kazayı önledi

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Eyüpsultan'da fırtınada yola ağaç devrildi, yaya/araç olmaması muhtemel kazayı önledi
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Devrilme sırasında yoldan geçen yaya ya da araç olmaması muhtemel bir kazayı önlerken, İstanbul genelinde şiddetli yağış ve rüzgar hayatı felç etti.

İstanbul Eyüpsultan'da şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle bir ağaç devrildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına hayatı felç etti. Eyüpsultan'da yağış ve fırtınanın etkisiyle bir ağaç yola doğru devrildi. O sırada yoldan geçen herhangi bir yayanın ya da aracın olmaması muhtemel bir kazayı önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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