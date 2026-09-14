Eskişehir İsmet İnönü-1 Bulvarı’nda su bastı, o anlar motosiklet kamerasına yansıdı

Eskişehir'in en işlek noktalarından İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle caddeyi su kapladı. Su basan caddede sürücülerin ve yayaların yaşadığı zor anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan İsmet İnönü Bulvarı'nda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde üzerinde su birikintisi oluştu. Aniden yükselen sular nedeniyle bulvar adeta göle dönerken, trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler ve karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yaşanan su baskını ve sonrasında caddede oluşan yoğunluk, o sırada bulvardan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin sularla kaplı yolda güçlükle ilerlediği, araçların su birikintileri nedeniyle yavaşladığı ve vatandaşların kaldırım kenarlarında biriken sular yüzünden karşıya geçmekte bocaladığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı