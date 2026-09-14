Haberler

Eskişehir İsmet İnönü-1 Bulvarı’nda su bastı, o anlar motosiklet kamerasına yansıdı

Eskişehir İsmet İnönü-1 Bulvarı’nda su bastı, o anlar motosiklet kamerasına yansıdı
Güncelleme:
+24 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’in en işlek noktalarından İsmet İnönü-1 Bulvarı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle caddeyi su kapladı.

Eskişehir'in en işlek noktalarından İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle caddeyi su kapladı. Su basan caddede sürücülerin ve yayaların yaşadığı zor anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan İsmet İnönü Bulvarı'nda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde üzerinde su birikintisi oluştu. Aniden yükselen sular nedeniyle bulvar adeta göle dönerken, trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler ve karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yaşanan su baskını ve sonrasında caddede oluşan yoğunluk, o sırada bulvardan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin sularla kaplı yolda güçlükle ilerlediği, araçların su birikintileri nedeniyle yavaşladığı ve vatandaşların kaldırım kenarlarında biriken sular yüzünden karşıya geçmekte bocaladığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru

10 bin TL'ye kiralık konut! Başvurular başladı, işte aranan şartlar

Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarının açıldığı gün “Kaşifoğlu'na tarihi infaz” videosu paylaşıldı! Sonra apar topar silindi

Kozinoğlu dosyasında “Bu kadarı tesadüf olamaz” dedirten olay
Komşuyu yangın yerine çeviren zam kararı! Hükümetten açıklama var

Halk sokağa döküldü! Hükümetin kararı komşuyu alev alev yaktı
Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı

Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı
AB üyesi 9 ülke birliğin sistemini uygulamayacak! Ortak karar aldılar

AB üyesi 9 ülke, birliğin sistemini uygulamayacak
Polis 3 işletmeye birden baskın yaptı! Kadınlar gözaltında

Polis 3 işletmeyi bastı! Kadınlar yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Araç sahipleri dikkat! 423 bin lira ödemeyen yola çıkamayacak

Araç sahipleri dikkat! 423 bin lira ödemeyen yola çıkamayacak
Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma açıklandı

Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma