Eskişehir'de üç tekerlekli motosikletin kasasındaki yolcular yağmurda tehlike saçtı

Eskişehir'de yağışlı havaya aldırış etmeden üç tekerlekli bir motosikletin kasasında seyahat eden yolcular, trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.

Olay, akşam saatlerinde Eskişehir Çevre Yolu Gündoğdu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmurun etkili olduğu saatlerde üç tekerlekli bir motosikletin kasasında birden fazla kişinin taşındığı görüldü. Zorlu hava şartlarına ve ıslak zemine rağmen kasanın içinde yolculuk yapan şahıslar, muhtemel bir kazaya davetiye çıkardı. Çevredeki sürücülerin dikkatini çeken ve endişe oluşturan tehlikeli yolculuk, trafikte seyreden diğer vatandaşlarca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı