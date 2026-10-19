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Eskişehir'de üç tekerlekli motosikletin kasasındaki yolcular yağmurda tehlike saçtı

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Eskişehir'de üç tekerlekli motosikletin kasasındaki yolcular yağmurda tehlike saçtı
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Eskişehir Çevre Yolu'nda yağmurlu havada üç tekerlekli motosikletin kasasında birden fazla kişi taşındı. Islak zemine rağmen yapılan tehlikeli yolculuk çevredeki sürücülerde endişe oluşturdu ve diğer vatandaşlarca kaydedildi.

Eskişehir'de yağışlı havaya aldırış etmeden üç tekerlekli bir motosikletin kasasında seyahat eden yolcular, trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.

Olay, akşam saatlerinde Eskişehir Çevre Yolu Gündoğdu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmurun etkili olduğu saatlerde üç tekerlekli bir motosikletin kasasında birden fazla kişinin taşındığı görüldü. Zorlu hava şartlarına ve ıslak zemine rağmen kasanın içinde yolculuk yapan şahıslar, muhtemel bir kazaya davetiye çıkardı. Çevredeki sürücülerin dikkatini çeken ve endişe oluşturan tehlikeli yolculuk, trafikte seyreden diğer vatandaşlarca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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