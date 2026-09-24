Eskişehir'de soğukta acıkan güvercinler petshop önündeki kuru kedi mamalarını yedi

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Eskişehir'de soğuk havada üşüyüp acıkan güvercinler, bir dükkanın önüne sokak kedileri için konulan kuru mamaları yedi.

Sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte Eskişehir'de hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Özellikle sabah saatlerinde soğuk olan hava durumu insanlar gibi hayvanlara da zorluk yaşattı. Üşüyen ve acıkan birkaç güvercinin ise Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Konuk Sokak üzerindeki bir petshop dükkanının önüne sokak kedileri için konulan kuru mamaları yediği görüldü. Ortaya çıkan ilginç görüntü çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı