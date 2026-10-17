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Eskişehir'de öğleden sonra kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde gece kar bekleniyor

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini bildirdi. Kurum sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve çevresi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunurken, gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; Eskişehir genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, sıcaklıkların ise mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Eskişehir genelinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması, gece saatlerinden itibaren ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Ayrıca meteoroloji; sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 13 derece ile Alpu ve Beylikova, en düşük hava sıcaklığının ise 8 derece ile Han ilçesinde olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 10 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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