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Eskişehir'de karla karışık yağmur kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi

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Eskişehir'de karla karışık yağmur kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi
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Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından vatandaşlar şemsiye ve kalın montlarla dışarı çıkarken, hazırlıksız yakalananlar saçak ve tente altına sığındı.

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün sabah yayımladığı hava tahmin raporunda; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren ise yağışlı geçeceği belirtilmişti. Raporda, yağışların aralıklı yağmur, kentin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği uyarısı yer almıştı.

Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar dışarıya şemsiye ve kalın montlarıyla çıkarken, hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Yağışa cadde ve sokaklarda yakalanan vatandaşların bir kısmı yoluna ıslanarak devam etmeyi tercih ederken, bir kısmı ise bina saçakları ile dükkan tentelerinin altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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