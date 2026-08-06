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Eskişehir'de Parçalı Bulutlu Hava, Sıcaklık Değişmiyor

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de hava parçalı ve az bulutlu olacak, sıcaklık değişmeyecek. Rüzgar zaman zaman kuvvetli esebilir. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya'da 39, Mihalgazi'de 37 derece bekleniyor.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 39 derece ile Sarıcakaya ve 37 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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