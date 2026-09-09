Haberler

ESKİ: "Hedefimiz sürdürülebilir su yönetiminin güçlendirilmesi"

ESKİ: 'Hedefimiz sürdürülebilir su yönetiminin güçlendirilmesi'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da düzenlenen "İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı"na katılım sağladı.

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen "İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı"na katılım sağladı.

Hizmet kalitesini artırmak ve güncel uygulamaları yakından takip etmek amacıyla organizasyonda yer alan ESKİ, kurumsal tecrübelerini de sektör paydaşlarıyla paylaştı.

Genel Müdür Ertek Oturum Moderatörlüğü Yaptı

ESKİ tarafından yapılan paylaşımda, Ankara'daki programa ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek ve İçme Suyu Arıtma Dairesi Başkanlığı personeli katıldı. Yoğun katılımın olduğu çalıştayda, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek önemli bir görev üstlenerek "Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Yönetimi-1" başlıklı oturumun moderatörlüğünü gerçekleştirdi.

"Çalışmalarımızı Kararlılıkla Sürdürüyoruz"

Çalıştaya ilişkin ESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Erzurum'un su geleceğine yönelik kararlılık vurgulandı. Açıklamada, "Erzurum'un su kaynaklarının korunması, içme suyu tesislerimizin daha etkin ve verimli işletilmesi ve sürdürülebilir su yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

ESKİ, bu tür ulusal organizasyonlara katılarak hem Erzurum'un altyapı ve arıtma vizyonunu geliştiriyor hem de su yönetimindeki modern teknolojileri kente entegre etmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta

Savaş yeniden alevlendi, piyasalar allak bullak! Fiyatlar uçuşa geçti
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak

Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar, Emniyet Müdürü Yüksek'i ziyaret etti

Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar ziyaret etti
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP mesajı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP mesajı
Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Arnavutköy’de çayırlık alanı yakıp kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı

Hurdacıya sinirlenince yatak yaktı! Sonucundan kaçamadı
Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı