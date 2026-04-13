Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nce Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevreleri için zirai don uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre: 13 Nisan 2026 Pazartesi gece saatlerinde bölge genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtilerek, "Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici, çiftçiler ve vatandaşların kendi bulundukları bölge için güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi. - ERZURUM

