Erzurum'da Cuma Buluşmaları: Hasat, Anız Uyarıları ve Biyoteknik Mücadele

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde tarımsal faaliyetleri yerinde incelemek ve üreticilerin taleplerini dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği "Cuma Buluşmaları" programlarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler üreticilerle bir araya gelerek hasat süreci ve anız yangınları gibi kritik konuları masaya yatırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, her hafta geleneksel olarak düzenlenen cuma buluşmalarında sahaya inerek çiftçilerle buluştu. Yapılan sosyal medya paylaşımında ziyaretlerde, kentte devam eden hasat sürecinin gidişatı ele alınırken, özellikle hasat sonrası hem toprağa hem de çevreye büyük zarar veren anız yakma olaylarına karşı üreticilere ciddi uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.

Kimyasal ilaç yerine biyoteknik mücadele

Müdürlükten yapılan açıklamada, sadece hasat döneminin değil, kentteki örtüaltı (sera) üretim alanlarının da mercek altında olduğu belirtildi. Güvenli ve sağlıklı gıda üretimini desteklemek amacıyla kimyasal ilaç kullanımını en aza indirmeyi hedefleyen "Biyoteknik Mücadelenin Benimsetilmesi Projesi" kapsamında saha kontrolleri hızlandırıldı. Proje dahilinde üreticilere dağıtılan zararlı tuzaklarının kullanım alanlarını inceleyen ekipler, biyoteknik mücadelenin başarı oranını ve sahadaki yansımalarını yakından takip ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafındani konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Bu haftaki Cuma buluşmalarımızda üreticilerimizle bir araya gelerek, devam eden hasat süreci, anız yakmanın zararları başta olmak üzere tarımsal konuları görüştük. İlimizdeki örtüaltı üretim alanlarında kimyasal ilaç kullanımının azaltılması için uyguladığımız Biyoteknik Mücadelenin Benimsetilmesi Projesi kapsamında temin edilen tuzakların kullanıldığı alanlarda kontrollerimiz devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Tarım ekiplerinin, üretim sezonu boyunca hem bilgilendirme hem de denetim çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı