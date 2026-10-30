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Erzurum'da Palandöken'in zirvesi kar tuttu, sıcaklık eksi 3,3 dereceye indi

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Erzurum'da Palandöken'in zirvesi kar tuttu, sıcaklık eksi 3,3 dereceye indi Haber Videosunu İzle
Erzurum'da Palandöken'in zirvesi kar tuttu, sıcaklık eksi 3,3 dereceye indi
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Erzurum'da sağanak yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü; Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi beyaz örtüyle kaplandı. Palandöken Dağı'nda en düşük sıcaklık eksi 3,3 derece ölçülürken Ejder Tepesi sabah saatlerinde sisten görünmez oldu.

Erzurum'da yağan karla Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi beyaza büründü, sıcaklık eksi 3 derecelerin altında ölçüldü.

Kentte etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 3 derecenin altına düştü. Düşen sıcaklıkla gece saatlerinde de yağmur etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinde ise soğuk hava ve yağış, kar olarak yüzünü gösterdi. En düşük hava sıcaklığının eksi 3,3 derece olarak ölçüldüğü Palandöken Dağı'nda, yağış dalgası zirveyi tamamen kaplamaya başladı.

Yaklaşık 3 bin 126 rakımdaki Palandöken Kayak Merkezi'nin Ejder Tepesi beyaz örtüyle kaplanırken, sabah saatlerinde ise sisten dolayı tamamen görünmez oldu.

Meteoroloji yaşanan yağışlarla birlikte kent genelinde hava sıcaklıklarında önemli ölçüde düşüş yaşandığını bildirdi. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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