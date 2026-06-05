Yağmurların ardından dağlar çiçek bahçesine döndü

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde mayıs ayı boyunca etkili olan yağışların ardından dağlar ve yaylalar rengarenk çiçeklerle kaplandı. Açan onlarca tür yaban çiçeği, bölgeyi adeta doğal bir çiçek bahçesine dönüştürdü.

Uzun süren mayıs yağmurlarının ardından Söğütlü Mahallesi çevresindeki dağ ve yaylalarda çok sayıda yaban çiçeği açtı. Sarı, kırmızı, mavi ve mor tonlardaki çiçekler doğada renk cümbüşü oluştururken, ortaya çıkan manzara vatandaşların ve amatör fotoğrafçıların ilgisini çekti.

Bölgedeki yüksek kesimlerde sarı ve kırmızı dağ lalesi, mayıs çiçeği, boynuz otu çiçeği, beni unutma çiçeği, küre çiçeği, kafkas nevruzu, yünlü gelin çiçeği, yemlik otu çiçeği ve dağ mayasılı çiçeği başta olmak üzere onlarca farklı bitki türü yetişiyor.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken yaylalar, özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Çiçeklerle kaplanan yamaçlar ve yaylalar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

"Çiçeklerin fotoğraflarını koleksiyon yapmayı çok seviyorum"

Söğütlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve aynı zamanda amatör fotoğrafçılıkla ilgilenen 35 yaşındaki Murtaza Kaya, yağışların ardından bölgedeki doğanın canlandığını belirterek, "Yağmur yağdıktan sonra yaylaya giderim, mantar toplarım. Yaylamızda her türlü çeşit çiçek bulunuyor. Çiçeklerimizi çok seviyorum. Fotoğraf çekmeyi ve çiçeklerin fotoğraflarını koleksiyon yapmayı çok seviyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı