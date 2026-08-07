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Erzurum'da Gıda Denetimleri Hız Kesmedi: 288 İşletme Denetlendi

Erzurum'da Gıda Denetimleri Hız Kesmedi: 288 İşletme Denetlendi
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 31 Temmuz-07 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde yem, gıda ve gıda temaslı malzeme üreten 288 işletmeyi denetledi. Ayrıca, Alo 174 Gıda Hattı'na gelen 17 başvuru da hızla değerlendirildi. Yetkililer, güvenilir gıda arzı ve halk sağlığı için denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde gıda güvenilirliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, son bir hafta içerisinde yem ve gıda üretimi yapan yüzlerce işletmeyi mercek altına aldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, 31 Temmuz - 07 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde yoğun bir denetim mesaisi harcandığı belirtildi. Güvenilir gıda arzının sağlanması hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında; yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik toplam 288 adet denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşın İhbarları Anında Değerlendirildi

Müdürlük bünyesindeki gıda kontrolörleri sahada titiz bir çalışma yürütürken, tüketicilerden gelen geri bildirimler de yakından takip edildi. Açıklamada, denetim dönemi boyunca "Alo 174 Gıda Hattı" üzerinden intikal eden 17 başvurunun da ekiplerce hızla incelemeye alınarak değerlendirildiği ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların sağlığını korumak adına üretimden tüketime kadar olan tüm zincirde denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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