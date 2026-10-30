Erzurum'da avcı eğitimi kursunu tamamlayan 31 avcı adayı sertifika aldı

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Erzurum Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Avcı Eğitimi Kursu" başarıyla tamamlandı. Geleceğin bilinçli avcılarının yetiştirildiği kursu başarıyla tamamlayan 31 avcı adayı sertifika almaya hak kazandı.

Erzurum Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir avcılığın yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen Avcı Eğitimi Kursu, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplamda 31 avcı adayının yer aldığı kursta, teorik ve pratik eğitimler bir arada sunuldu.

Uzman eğiticiler tarafından verilen kurs kapsamında katılımcılara; avcılık mevzuatı, yaban hayatının korunması, doğada hayatta kalma teknikleri, sürdürülebilir avcılık ve av güvenliği gibi hayati önem taşıyan konularda geniş kapsamlı eğitimler aktarıldı.

Erzurum Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, doğanın dengesini korumak ve kaçak avcılığın önüne geçmek adına bu tür eğitimlerin kritik bir rol oynadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Bilinçli, sorumlu ve sürdürülebilir avcılığın yaygınlaştırılması en büyük hedeflerimizden biridir. Doğal yaşamı koruyarak gelecek nesillere aktarmak adına Müdürlüğümüz tarafından Avcı Eğitim Kursları düzenlenmeye kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler ise aldıkları eğitimler sayesinde hem yasal sorumluluklarını öğrendiklerini hem de doğaya zarar vermeden avlanmanın kurallarını kavradıklarını ifade ederek emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı