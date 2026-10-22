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Erzincan Valisi Aydoğdu, DSİ sosyal tesis ve kütüphane inşaatına hız istedi

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Erzincan Valisi Aydoğdu, DSİ sosyal tesis ve kütüphane inşaatına hız istedi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, DSİ sosyal tesisi ve kütüphane inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Aydoğdu, yetkililerden bilgi alarak çalışmaların en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi ve tesisin Erzincan'a ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Devlet Su İşleri (DSİ) sosyal tesisi ve kütüphane inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Aydoğdu, DSİ Erzincan Şube Müdürü Ragıp Taner Yılmaz ve yetkililerden inşaat çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması talimatını veren Aydoğdu, sosyal tesis ve kütüphanenin Erzincan'a ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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