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Erzincan Valisi Aydoğdu, DSİ kütüphanesinde süren peyzaj çalışmalarını yerinde gördü

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Erzincan Valisi Aydoğdu, DSİ kütüphanesinde süren peyzaj çalışmalarını yerinde gördü
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, DSİ Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan kütüphanede süren çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Aydoğdu, yetkililerden çalışmaların son durumunu dinledi ve işçilerle sohbet ederek personele kolaylıklar diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Devlet Su İşleri (DSİ) Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan kütüphanede devam eden çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını inceledi.

Kütüphanede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Aydoğdu, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Çalışma alanında görev yapan işçilerle de sohbet eden Aydoğdu, personele kolaylıklar dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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