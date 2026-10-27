Erzincan Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri Üzümlü'de meyve hasadına katıldı

Erzincan Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri Üzümlü'de meyve hasadına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Üzümlü ilçesindeki etkinlikte üzüm, ayva ve elma hasadına katıldı. Öğrenciler tescilli bağlarda hasat sürecini yerinde gözlemleyerek tarımsal üretim hakkında bilgi edindi; etkinlikle doğayla iç içe vakit geçirmeleri amaçlandı.
Erzincan Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Üzümlü ilçesinde düzenlenen etkinlikte meyve hasadına katıldı.
Şehrin tescilli üzüm bağlarını ziyaret eden öğrenciler, üzüm, ayva ve elma hasadı gerçekleştirerek tarımsal üretim sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.
Etkinlikte öğrenciler, meyvelerin dalından toplanma sürecini deneyimlerken tarımsal üretim ve hasat faaliyetleri hakkında da bilgi edindi.
Gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin doğayla iç içe vakit geçirmesi ve tarımsal üretime ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı