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Erzincan Kemaliye'de yiyecek arayan anne ayı ve iki yavrusu güvenlik kamerasına yansıdı

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Erzincan Kemaliye'de yiyecek arayan anne ayı ve iki yavrusu güvenlik kamerasına yansıdı
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve iki yavrusu güvenlik kamerasına yansıdı. Havaların soğuması ve gurbetçilerin dönüşüyle doğal besin yetersizliğinin yaban hayvanlarını yerleşim yerlerine yönelttiği belirtildi; bölgede çakal ve domuz da daha sık görülüyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bahçe ve sokaklarda yiyecek arayan anne ayı ve yavruları güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı köylerde gece saatlerinde dolaşan ayılar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde anne ayı ve iki yavrusunun köy sokaklarında ilerlediği görülürken, Naip Mahallesi'nde ise anne ayı ile yavrusunun bir bahçeye girdiği belirtildi.

Havaların soğuması, yaz aylarında ilçeye gelen gurbetçilerin dönüşüyle köylerin sakinleşmesi nedeniyle doğal besin kaynaklarının yetersiz kalmasının, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yönelmesinde etkili olduğu ifade edildi.

Bölgede ayıların yanı sıra çakal, domuz ve diğer yaban hayvanlarının da yerleşim yerleri çevresinde daha sık görülmeye başladığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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