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Erzincan Kemah'ta kaya düşmesi riski nedeniyle AFAD konutları ailelere teslim edildi

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Erzincan Kemah'ta kaya düşmesi riski nedeniyle AFAD konutları ailelere teslim edildi
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Erzincan Kemah'ta, kaya düşmesi riski nedeniyle taşınmasına karar verilen Yukarı Mahalle sakinleri için inşa edilen AFAD konutlarının teslimi dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Hamza Aydoğdu, törende hak sahibi ailelere konutlarının anahtarlarını teslim etti.

Kemah ilçesinde, kaya düşmesi riski nedeniyle taşınmasına karar verilen Yukarı Mahalle sakinleri için inşa edilen AFAD konutlarının teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve il protokolü katıldı.

Törende konuşan Vali Aydoğdu, Yukarı Mahalle'de 2022 yılında yapılan jeolojik incelemelerde kaya düşmesi riskinin tespit edildiğini belirterek, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla konutların ve müştemilatların taşınmasına karar verildiğini ifade etti.

Sürecin kolay olmadığını vurgulayan Aydoğdu, vatandaşların alıştıkları evleri, bahçeleri ve komşuluk ilişkilerini geride bırakmalarının zor olduğunu ancak insan hayatının korunmasının öncelikli olduğunu kaydetti.

Devletin vatandaşların can güvenliğini sağlama ve zor zamanlarda yanlarında olma sorumluluğuna dikkati çeken Aydoğdu, konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek yeni evlerin hak sahibi ailelere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından hak sahibi ailelere konutlarının anahtarları teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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